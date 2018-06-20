Петро Литвин назначен послом Украины в Армении
Указом президента Украины Петра Порошенко назначен новый посол Украины в Армении. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство «Укринформ», послом Украины в Армении назначен Петро Литвин.
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