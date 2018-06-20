Азербайджанские власти действуют против своего народа: Александр Лапшин

Азербайджанские власти – нелегитимны и действуют против своего народа. Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сказал известный блогер, гражданин РФ и Израиля Александр Лапшин.

Он напомнил, что он представил иск против Азербайджана в ЕСПЧ, обвиняя власти Азербайджана в покушении на его убийство во время его нахождения в азербайджанской тюрьме. «В Страссбурге мы обвиняем власти Азербайджана в покушении на мое убийство во время моего нахождения в азербайджанской тюрьме. У меня есть все документы о проведенной израильской стороной экспертизе, в которых говорится о попытке убийства, которую позже представили как попытку суицида, причем, все это сделано неграмотно»,- сказал Александр Лапшин.

По его словам, в Бруклинский суд представлен другой иск, который будет основаан на решении ЕСПЧ.

В США Александр Лапшин планирует провести ряд встреч с правозащитниками и журналистами. «Думаю, все это пойдет на пользу самому Азербайджану, поскольку тамошние власти нелегитимны и действуют, в первую очередь, против своего народа, который ни в чем не виновен. Кроме того, это будет на пользу народу НКР, который не должен быть пленником отношений между Арменией и Азербайджаном, или же бакинской нефти»«- сказал он.

Сейчас Лашин проживает с семьей в Грузии. На вопрос, не опасается ли он за себя и за семью, с учетом сильного влияния Азербайджана в Грузии, он ответил, что, несмотря на это обстоятельство, обусловленное крупными инвестициями Азербайджана в Грузию, наличием негтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и пр., опасность здесь не больше, чем в любой другой стране.

Азербайджанский режим убивает детей и в Европе, и в США, и в Аргентине, и Лапшин не думает, что сейчас он настолько интересует Азербайджан, который оказался в гуще международных имиджевых проблем в связи со скандалами об «азербайджанской прачечной для отмывания денг», чтобы за ним специально охотились. «Конечно, есть риск, что покушение на меня организуют те люди внутри власти, которые захотят в дальнейшем использовать это как компромат на Алиева, с учетом нестабильности его режима»,- сказал он.

Анаит Минасян