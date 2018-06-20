На заседании по делу о захвате полка ППС опубликованы телефонные переговоры: «Прощения нет, избивайте, громите предателей, начиная с Никола»

В Шенгаввитском суде первой инстанции на заседании по делу о захвате полкаа ППС 20-го июня были опубликованы телефонные переговоры члена группы «Сасна црер» Ашота Петросяна. Как передает «Арменпресс», он говорил с Гнелом, призывая его присоединиться к ним.

Собеседники говорили и о Виталие Баласаняне, который посетил их, намекая, что тот ведет двойную игру и пришел к ним «на разведку».

Ашот Петросян уговаривает Гнела присоединиться к ним с женой и детьми, обещая, что «все будет хорошо». По ходу разговора он упоминает и тогдашмего депутата НС Армении Никола Пашиняна.

«Гнел: Не знаю, держитесь крепко.

Ашот Петросян: Мы крепки, дорогой, мы вооружены до зубов, Они видят, что против нас не могут играть...

С женой, детьми, будьте рядом с народом, Больше людей, Гнел... Вы должны потерпеть, не надо действий. Вы психологически не готовы к борьбе, будьте просто рядом с народом, мы можем отсюда помочь вам, но пока не время. Мы еле сдерживаемся, мы можем выйти, но пока не время... пока не назрело, сейчас – н икакого прощения, Прощения нет, избивайте, громите предателей, начиная с Никола….».

Сторона обвинения продолжает представлять доказательства.