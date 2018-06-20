Мечтал сыграть короля Лира: актер Армен Сантросян отмечает юбилей

Актер Театра юного зрителя Армен Сантросян отмечает юбилей – он на сцене уже 50 лет, за это время он сыграл множество ролей, воплотил множество немеркнущих образов.

В этом году актер Армен Сантросян отмечает двойной юбилей – ему исполняется 70 лет, и он на сцене уже 50 лет. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Театра юного зрителя, 20-го июня в Театре юного зрителя состоится юбилейный вечер в его честь.

Как сказал Сантросян, в выборе профессии он ориентировался на своего лотца – актера Паруйра Сантросяна, и он всегда старался высоко держать планку этого имени.

«Мать хотела, чтобы я стал врачом или юристом, а отец говорил, что наша фамилия не должна сходить со сцены. Он был моим первым учителем, критиком, воодушевлял меня. Я очень благодарен ему»,- рассказывает Армен Сантросян.

«Говоря честно, на первом месте в моей жизни всегда был театр, все остальное – потом. Во имя театра я был готов на жертвы и шел на них... для меня театр – тот волшебный мир, где я не прекращаю удивляться, не утомляюсь, я предан сцене, люблю свою работу. Я в то же время продолжаю дело отца, который рано ушел из жизни»,- рассказывает он.

«Если сцена становится привычкой, то лучше уйти с нее. Мы играем, в основном, для детей. Каждый раз до выхода на сцену я крещусь, поскольку актер не имеет права разочатовать зрителя. Если ты отнесешься к сцене между прочим, она сомнет тебя и выбросит вон. Всегда советую молодым, чтобы шли на сцену с полной энергией, ничего не делали наполовину»,- говорит он.

На вопрос, о каких ролях он мечтал, актер назвал 2 роли: «Первая - «Ричард Третий», что невозможно сыграть в нашем театре, сейчас я мечтаю сыграть короля Лира, которого я играл в моноспектакле, но если бы удалось в полном... Стремлюсь создать интересный образ в любой роли»,- сказал Армен Сантросян.