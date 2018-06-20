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КНДР в ближайшее время передаст США останки американских военных


Соединенные Штаты надеются в ближайшее время получить от КНДР останки около 200 американских военнослужащих, погибших на в ходе Корейской войны 1950-53 годов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

"Идет планирование возвращения останков в ближайшие дни, хотя точная дата и место возвращения еще не установлены", - информирует телеканал, ссылаясь на собственные источники из числа официальных представителей.

По его данным, "администрация готова к приему останков уже на текущей неделе, если Северная Корея будет действовать быстро".

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

 




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