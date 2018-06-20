Депутаты НС Армении приняли в первом чтении закон о накопительных пенсиях

По инициативе правительства Армении было созвано внеочередное заседание Национального Собрания Армении. Как передает «Арменпресс», депутаты обсудили в частности проекты о внесении дополнений и изменений в законы РА «О накопительных пенсиях», «О воинской службе и статусе военнослужащего», «О благотворительности», Налоговый кодекс РА, Кодекс РА об административном судопроизводстве и др..

Депутаты НС РА в первом чтении соотношением голосов 79 «за», 2 «против» и 7 «воздержавшихся» приняли проект о внесении изменений и дополнений в закон РА «О накопительных пенсиях».

Депутат НС РА от фракции «Блок Царукян» Наира Зограбян сообщила, что они всегда выступали против внедрения обязательного компонента накопительной пенсионной системы.

«Мы не поменяли своего принципиального подхода. Однако представленный вариант несколько облегчает бремя. Мы поддержим законопроект – с условием, что с правительством продолжим обсуждения для упразднения обязательного компонента», – сказала она.

Руководитель фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян в свою очередь заявил, что они ранее уже представляли свою принципиальную позицию, сегодня же воздержатся при голосовании.

По его словам, хотя и проект претерпел ряд изменений, однако обязательный компонент сохраняется.

Депутат НС РА от фракции «Елк» Эдмон Марукян в свою очередь отметил: сегодня ситуация такова, что необходимы предварительные шаги, после которых обсуждения продолжатся. «Что касается обязательного компонента, то страница не закрыта», – сказал он.

Проект о внесении изменений в закон РА «О накопительных пенсиях» был одобрен на внеочередном заседании правительства Армении11 июня. Проектом предусматривается, что обязательный компонент накопительной системы вступит в силу уже с 1 июля 2018 года. Теперь поправки должны одобрить депутаты парламента Армении.

Согласно действующим регулировкам, участник накопительной пенсионной системы накапливает 10% своего дохода: трудящиеся платят накопительный взнос в размере 5% базового дохода, а остальные 5% вносятся в пользу участника из государственного бюджета.

А согласно предлагаемому проекту, 2,5% платит трудящийся, а 7,5% – государство. Эти ставки будут действовать до вступления в силу реформ подоходного налога.

На данный момент из 120 миллиардов накоплений 70% вложено в экономику Армении. Управление накопительными фондами осуществляют две авторитетные международные компании.