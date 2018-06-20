Политика отрицания Турции предосудительна и вызывает беспокойство: Эдуард Шармазанов

19 июня вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения – Греция Э.Шармазанов в рамках визита в Албанию встретился с главой делегации Греции в ПАЧЭС Константиносом Морфидисом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Э.Шармазанов обратился к многовековой дружбе, общему историческому прошлому армянского и греческого народов. Он подчеркнул важность существующих отношений и расширения сфер сотрудничества между Арменией и Грецией.

Коснувшись сотрудничества парламентских делегаций двух стран в международных структурах, стороны особо выделили необходимость взаимной поддержки.

Затронув Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, Э.Шармазанов выразил надежду, что парламент Греции ратифицирует его в сжатые сроки.

Обратившись к процессу международного признания Геноцида армян, вице-спикер НС поблагодарил Грецию за принятие законопроекта о криминализации отрицания геноцидов. Э.Шармазанов подчеркнул, что в свою очередь парламент Армении принял Заявление НС “Об осуждении геноцида греков и ассирийцев в Османской империи в 1915-1923 гг.”, соавтором которого он является.

“Армяне и греки – пережившие геноцид народы. Деструктивная политика отрицания Турции предосудительна и вызывает беспокойство”, - заметил Э.Шармазанов.

Вице-спикер НС обратился к процессам в ПАЧЭС. Он выразил уверенность, что на пост Генерального секретаря должен быть избран представитель государства, не имеющего конфликтов со странами-членами и имеющего ощутимые демократические традиции. По мнению Э.Шармазанова, одной из главных черт генсека должна быть беспристрастность, которая должна учитываться в процессе проведения выборов.

На встрече присутствовал глава делегации НС РА в ПАЧЭС Г.Минасян.