На бизнес-форуме ДиджиТек будут представлены возможности виртуальной реальности, создаваемой технологиями

Представители ИТ-отрасли и бизнеса встретятся 29-30-го июня на бизнес-форуме ДиджиТек, который проводится уже в 11-й раз. Организатор бизнес-форума ДиджиТек - Союз ИТ-предприятий, бизнес-форум ДиджиТек проводится под эгидой правительства Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Союзе ИТ-предприятий, цель форума – содействие внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в госструктуры и отрасли экономики. С этой целью организуются презентации, тематические круглые столы, где компании отраслей информационных и телекоммуникационных технологий представляют возможности, предлагают решения для различных отраслей и пр.

Компания «ARLOOPA», занимающаяся возможностями расширенной и виртуальной реальности, ознакомит участников с новейшими решениями, которые могут применяться в туризме, образовании, культуре. Директор компании «ARLOOPA» Арман Атоян говорит, что представленные ими инновационные технологии способны радикально изменит указанные отрасли.

В частности, компания предлагает идею виртуальной достопримечательности для туристов, которые смогут воспользоваться услугами виртуального гида, знакомящего их на месте с данной достопримечательностью на различных языках. С помощью совместной с UNDP программой им удалось создать 3D-анимационный образ Саят-Нова: образ будет установлен в Ахпате, где посетителей встретит исполняющий свои песни Саят-Нова. Проект будет вскоре задействован.

По словам Армана Атояна, бизнес-форум ДиджиТек обеспечивает полноценное общение представителей информационных и телекоммуникационных технологий и бизнеса, создает условия для более тесного сотрудничества. Над этим должны работать все стороны, чтобы состоялось успешное сотрудничество.