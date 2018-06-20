США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
США выходят из Совета ООН по правам человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.
"Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность (соблюдению прав человека — ред.) не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку", — подчеркнула она.
В свою очередь, Помпео заявил, что СПЧ ООН "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран".
Помпео повторил слова Дональда Трампа, что СПЧ — это "огромный источник позора для ООН", поскольку в его составе есть страны, которые являются главными нарушителями прав человека."Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем ее соучастником", — сказал Помпео.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
Модель ООН в области прав человека играет важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру" — говорится в заявлении Дюжаррика.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала однобокой политику Вашингтона в области прав человека." Трампа заботит только защита Израиля", — говорится в распространенном заявлении исполнительного директора HRW Кеннета Рота.
Раскритиковали решение США и глава МИД Британии Борис Джонсон, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Правительство Израиля, напротив, заявило, что благодарно США за "смелое решение" о выходе из Совета, назвав эту организацию "предвзятой, враждебной, антиизраильской".
"Израиль приветствует американское заявление", — написал премьер Биньямин Нетаньяху в своем Twitter.