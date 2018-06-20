В Вашингтоне около 2 недель будет витать армянский дух: Армения впервые примет участие в фестивале «Фолклайф»

В Вашингтоне 27-го июня стартует проводимый Смитсоновским институтом фестиваль «Фолклайф», в котором впервые примет участие Армения. В Вашингтоне около 2 недель будет витать армянский дух. В торжественном открытии фестиваля примет участие президент Армении Армен Саркисян. Он прибудет в США 26-го июня, где и примет участие в фестивале «Фолклайф», проводимом ежегодно Смитсоновским институтом.

В беседе с «Арменпресс» координатор армянского участия в этом фестивале, этнограф, член-корреспондент НАНА Левон Абрамян сказал, что участие в мероприятии президента Армении шподчеркивает важность этого мероприятия для Армении.

Смитсоновским институтом фестиваль «Фолклайф» проводится уже 50 лет, этот год – 51-й, в этом году впервые и Каталония примет участие в фестивале «Фолклайф». Оттуда тоже приедет высшее руководство.

Фестиваль «Фолклайф» - не просто выставка: в нем в живом виде представляются бытовые традиции народов, искусство, кухня и др. Каждый год избирается какое-либо направление. В этом году главная тема – мастерство умельцев, которые поддерживают традиции и связь с прошлым.

Армянский павильон представит мастеров-камнерезов, создающих хачкары, гончаров, ковроделов, вышивальшиков, кузнецов и пр.

Важным компонентом станет приготовление национальных блюд, на месте будут печь лаваш, пахлаву, изготовлять сыр, толму, сухофрукты и пр.

Будет воссоздана атмосфера пещеры, где дети смогут принять участие в раскопках, во время которых они смогут раскопать сувенирный образец самой древней обуви, найденной в Армении.

Все эти действа будут сопровождаться народными пенями и плясками, посетителей будут обучать армянским танцам.

Фестиваль «Фолклайф» продлится до 8-го июля. 4-го июля – в день независимости США, и в Вашингтон приезжает множество туристов. По подсчетам, в фестивале примут участие около полумиллиона посетителей.

8-го июля в Армении отмечается праздник Вардавар, и заключительным аккордом армянского участия в фестивале станет ритуал обливания друг друга водой.

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