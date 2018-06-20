ВВС Израиля атаковали еще 11 целей на территории сектора Газа

Израильская авиация нанесла третью за ночь серию ударов по сектору Газа, атаковав еще 11 объектов палестинских боевиков в ответ на массированные ракетные обстрелы с территории анклава, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Всего за ночь, которая прошла по аккомпанемент сирен воздушной тревоги в населенных пунктах юга Израиля, самолеты разбомбили порядка 25 целей, принадлежащих движению ХАМАС.

"Самолеты ВВС Израиля в третий раз за ночь атаковали террористические объекты ХАМАС по всему сектору Газа, нанеся удары по 11 террористическим целям в четырех военных комплексах… включая подземный тренировочный лагерь", — сказано в пресс-релизе.

Согласно армейским сводкам, к середине ночи боевики выпустили порядка двух десятков ракет, четыре из которых были сбиты комплексами ПРО "Железный купол".

Палестинские обстрелы начались после того, как в районе полуночи авиация атаковала в секторе Газа три объекта боевиков из правящего движения ХАМАС. Первую ночную бомбардировку военные назвали ответом на запуски с территории анклава горящих воздушных змеев и шаров, которые вызывают пожары на израильской стороне границы.