Компания «Газпром-Армения» снижает цену на газ для социально необеспеченных потребителей

Компания «Газпром-Армения» выступила с заявлением, согласно которому социально необеспеченные потребители, которые ежегодно потребляют меньше 600 кубических метров природного газа, будут получать газ за меньшую цену, чем установлено Комиссией по регулированию общественных услуг Армении.

Как сообщает Арменпресс, данные потребители с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года будут платить за газ по цене 80 драмов вместо прежних 100 драмов за каждый использованный кубический метр природного газа.