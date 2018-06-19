ЕС уверен, что нагорно-карабахский конфликт требует быстрого политического урегулирования

Нагорно-карабахский конфликт требует быстрого политического урегулирования в соответствии с принципами и нормами международного права. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в документе об отношениях Армения-ЕС, опубликованном на официальном сайте Европейского союза.

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