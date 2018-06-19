Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июнь

ЕС уверен, что нагорно-карабахский конфликт требует быстрого политического урегулирования


Нагорно-карабахский конфликт требует быстрого политического урегулирования в соответствии с принципами и нормами международного права. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в документе об отношениях Армения-ЕС, опубликованном на официальном сайте Европейского союза.

Неразрешенный нагорно-карабахский конфликт продолжает препятствовать стабильности и процветанию в регионе. Европейский союз уверен, что конфликт требует быстрого политического урегулирования в соответствии с принципами и нормами международного права. С 2003 года специальный представитель Европейского союза работает над содействием диалогу между Европейским союзом и странами региона и содействует ЕС в разработке всеобъемлющей политики с этими странами. ЕС, в том числе посредством специального представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии поддерживает и дополняет усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию мирному урегулированию конфликта”, - говорится в документе.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации