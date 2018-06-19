За 4 года ЕС предоставил Армении помощь в размере 120 млн евро

С начала 2014 года Европейский союз предоставил Армении 120 миллионов евро для развития экономики и инноваций, верховенства закона, улучшения бизнес-среды, проведения избирательных реформ. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в документе об отношениях между ЕС и Арменией, опубликованном на официальном сайте Европейского союза.

Армения получила финансирование ЕС для реализации проектов развития транспортной инфраструктуры и энергоэффективности. Отмечается, что цель поддержки ЕС - достижение конкретных результатов в таких областях, как судебная реформа, доступность финансов, связь, образование и т.д.

С 2014 года Армения получила гранты Инвестиционного фонда соседства ЕС в размере 70 миллионов евро.