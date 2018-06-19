Никол Пашинян принял Полномочного посла Ливана в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Ливана в Армении Майю Дагери.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления армяно-ливанских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Никол Пашинян высоко оценил уровень двустороннего политического сотрудничества и посчитал необходимым расширение связей в сфере экономики. “Мы видим хорошие перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической сфере и уверены, что совместными усилиями сможем достичь конкретных результатов”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что ливанские инвесторы могут также работать в трех свободных экономических зонах нашей страны, где создаются благоприятные условия. Премьер-министр поблагодарил Ливан за его позицию в вопросе Геноцида армян и нагорно-карабахского конфликта.

Посол Дагери подчеркнула важную роль армянской общины Ливана в политической и общественной жизни страны и выразила уверенность, что активное сотрудничество между правительствами двух стран будет способствовать углублению и расширению двусторонних связей. Посол сообщила, что готовится визит делегации ливанских бизнесменов в Армению и отметила, что осенью в нашу страну прибудет президент Ливана для участия в саммите Франкофонии.

В ходе встречи стороны обсудили представляющих взаимный интерес ряд других вопросов.