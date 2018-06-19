Премьер-министр Армении ознакомился с деятельностью компании  “Синопсис Армения”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил компанию “Синопсис Армения”. Премьер-министр посетил образовательный и производственный департаменты одной из ведущих ИТ-компаний, ознакомился с текущими и перспективными программами и новыми инициативами по развитию ИТ. Руководители компании представили премьер-министру подробности о образовательной программе, основанной на модели сотрудничества производство-вуз, которая осуществляется совместно с Национальным политехническим университетом Армении и позволяет пополнить рынок труда выпускниками с навыками и знаниями, необходимыми для интеграции в производство. Компания сотрудничает также с ЕГУ, Aрмяно-российским (славянским) университетом, Европейской региональной академией. Было отмечено, что выпускники, а также значительная часть учащихся образовательного департамента компании работает в компании, кроме научных и исследовательских работ создают Start-up проекты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, во время визита в производственный департамент Никол Пашинян ознакомился с деятельностью “Синопсис Армения”, успехами компании и планами на будущее. Было отмечено, что в компанию внедрено более 70 новых механизмов образовательных программ, каждая из которых оценивается в 1,5 млн долл. Премьер-министр побеседовал со студентами и сотрудниками комапнии, ознакомился с их достижениями и поприветствовал применение новых идей и подходов.

Затем премьер-министру были представлены возможности реализации новых проектов в сферу ИТ, подготовки высококвалифицированных специалистов для развития этой области, возможности и тенденции организации соответствующего образовательного процесса, особенности армянского рынка.

Глава правительства отметил важность развития сферы ИТ и подчеркнул, что данная отрасль входит в число приоритетов правительства Армении. Никол Пашинян предложил представить правительству комплексную программу мероприятий по вышеуказанным вопросам – “дорожную карту”, четко определяющую функции и шаги государства и частного сектора.

В своей речи премьер-министр, в частности, отметил: “Я рад быть здесь. Знаю, что это первый раз, когда мы находимся в одном офисе, обычно мы вместе бывали на одной и той же улице или площади, и думаю, что это символическое изменение в наших отношениях. У меня есть такая символическая картина в моей голове: если уровень благосостояния кого-то из поля моего зрения заметно улучшается, обычно это связано с двумя явлениями – этот человек либо вовлечен в коррупцию, либо занимается деятельностью в сфере высоких технологий. Вот почему я сейчас сосредоточен на проблемах коррупции и высоких технологий. На самом деле, оставив юмор в сторону, я вижу в этом что-то очень символическое. В одном случае мы имеем дело с тем, что человек говорит, что это невозможно, ничего не изменится, во втором случае люди из сферы высоких технологий, которые говорят, что нет ничего невозможного. Почему мы придаем такое значение высоким технологиям? Потому что они расширяют границы возможности как в плане интеллекта, так и с точки зрения реальности. То есть то, что считалось бы невозможным 10, 20 или 30 лет назад, стало реальностью. Теперь я убежден и надеюсь, что в ваших мыслях есть много чего, что сегодня кажется невозможным для обычных людей, но в течение 5-10 лет вы, конечно при нашей поддержке сделаете это реальностью и расширите границы возможного в нашей стране.

Это было бы невозможно 30 лет назад, но теперь это стало реальностью. Теперь я убежден и надеюсь, что в ваших мыслях есть много вещей, которые сегодня невозможны для обычных людей, но в течение 5-10 лет вы, конечно, при поддержке всех нас сделаете реальность и расширьте предел в нашей стране ». Это было бы невозможно 30 лет назад, но теперь это стало реальностью. Теперь я убежден и надеюсь, что в твоих мыслях есть много вещей, которые сегодня невозможны для обычных людей, но в течение 5-10 лет вы, конечно, при поддержке всех нас сделаете реальность и расширьте предел в нашей стране”.

Никол Пашинян отметил, что сфера ИТ является важной частью “эмиграции”, которая является “эмиграцией из старой реальности в новую реальность”, от старой жизни к новой жизни. По словам премьер-министра, эта сфера приносит с собой новую культуру работы. “Эта модель “эмиграции” очень важна: мы должны оставаться в своей стране, жить в своей стране, но не оставаться в одном месте, а периодически переходить от одного места к другому, от одного уровня мышления на другое, от следующего уровня на более высокий увень, от одной действительности к другой действительности”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил важность развития сферы образования, так как образование обязательно присутствует в “дорожной карте” по решению любой проблемы. “Нет такой проблемы, в решении которой нет образовательного компонента. Если решение состоит из двух шагов, то один из этих шагов обязательно является образовательный компонент”, - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства также коснулся позиции правительства в вопросе обязательной накопительной пенсионной системы. “Вы знаете, что, по сути, мы унаследовали конкретную ситуацию, в том числе унаследовали такую ситуацию, когда с 1 июля закон должен был вступить в силу. То есть у нас было очень мало времени, чтобы что-то сделать. Наше решение не отражает нашу глобальную позицию по этому вопросу, но выражает практическую цель – получить время для обсуждения вопроса со всеми заинтересованными силами в спокойной обстановке, без цейтнота. И это самая важная констатация, потому что вы знаете, что в правительстве тоже есть министры - уважаемые, почтенные, которые настаивают на том, что эта система вообще имеет проблему с конституционностью. Выдвигаются различные проблемы, и краеугольным камнем нашего подхода является следующее: мы выигрываем время, чтобы обсудить эту проблему в спокойной обстановке и достичь согласия, соглсованных решений. У нас было три варианта. Первый вариант - отложить реализацию закона. Почему мы не пошли этим путем? По той простой причине, что сделанное нами изменение называется революцией любви и солидарности. Здесь мог быть нарушен принцип солидарности, потому что те 207 тыс человек, которые по той или иной причине были в системе, мы, фактически, должны были сказать им, что вы оставайтесь в той же ситуации, мы не хотим и не можем ничем вам помочь, мы продолжаем свой путь с нашими другими 80 тыс гражданами. Таким образом был бы нарушен принцип солидарности. Следующее, был ли вариант отмены действия закона, почему мы не пошли этим путем? Я отмечал много причин в связи с инвестиционной средой нашей экономики и так далее, но самым важным аргументом является следующее: если мы в результате обсуждений должны решить, что эта система должна быть отменена, мы можем сделать это через два месяца, и никто ничего не потеряет, но если мы отменим сейчас, а потом подумаем, правильно ли мы поступаем или нет, этот процесс больше не сможем возвратить. То есть, если мы сделаем шаг, потом подумаем, правильно ли поступили, то это может привести к бедствиям. Очень важно, чтобы в этом вопросе мы приняли такое решение, которое принято называть “информированное решение”. То есть мы выигрываем время, чтобы на представительном уровне понять все детали, и если, например, через три месяца станет понятно, что аннулирование должно состояться, мы можем сделать это через три месяца, и никто ничего не потеряет, каждый получит свои деньги до конца, включая проценты. Третий вариант заключается в следующем: оставить все как есть, то есть ничего не менять. Это будет означать, что мы, как говорится, идем по течению и говорим, что мы не собираемся ничего менять или обсуждать. Поэтому мы пришли к этому варианту, чтобы продемонстрировать солидарность и сбалансированный подход. Я знаю, что это решение бозлезненно для многих здесь присутствующих, мне действительно очень жаль, что мы были вынуждены принять такое решение, но это самое сбалансированное решение, с условием, что у нас есть возможность, и наша задача в ближайшие месяцы будет заключться в том, чтобы обсудить этот вопрос в спокойной атмосфере, принять решение, которое будет либо консенсусным, либо очень близким к консенсусу”,- подчеркнул премьер-министр Пашинян.

Глава правительства выразил благодарность компании “Синопсис Армения” за приглашение и организацию встречи с представителями сферы ИТ. Премьер-министр поприветствовал тот факт, что 30 процентов сотрудников этой компании составляют женщины. “Это информация политического значения, самой важной движущей силой нашей революции является молодежь, и это так, но, на по моему мнению, одним из важнейших политических факторов, которые привели к победе, стала беспрецедентная активность женщин. Я участвую в митингах уже 28 лет и никогда не видел таких митингов, в которых женщины составляли 30-40 процентов. По моему мнению, это был решающий фактор, который привел к изменению ситуации. Я считаю, что решающим был также тот фактор, что процессы были мирными и шли совершенно на другом уровне. Я приветствую компанию “Синопсис Армения”, всех тех женщин, которые решили проявить и профессиональную, и политическую, и гражданскую активность. Надеюсь, что в ближайшем будущем участие женщин в системе правления будет постепенно увеличиваться. Я убежден, что это путь, который приведет нас к совершенно новому уровню и новую плоскость”, - сказал Никол Пашинян.