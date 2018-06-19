Премьер-министр Армении коснулся позиции правительства в вопросе обязательной накопительной пенсионной системы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в компанию “Синопсис Армения” 19 июня коснулся позиции правительства в вопросе обязательной накопительной пенсионной системы. Как сообщает Арменпресс, премьер подробно представил свою позицию по данному вопросу.

“Вы знаете, что, по сути, мы унаследовали конкретную ситуацию, в том числе унаследовали такую ситуацию, когда с 1 июля закон должен был вступить в силу. То есть у нас было очень мало времени, чтобы что-то сделать. Наше решение не отражает нашу глобальную позицию по этому вопросу, но выражает практическую цель – получить время для обсуждения вопроса со всеми заинтересованными силами в спокойной обстановке, без цейтнота.

И это самая важная констатация, потому что вы знаете, что в правительстве тоже есть министры - уважаемые, почтенные, которые настаивают на том, что эта система вообще имеет проблему с конституционностью. Выдвигаются различные проблемы, и краеугольным камнем нашего подхода является следующее: мы выигрываем время, чтобы обсудить эту проблему в спокойной обстановке и достичь согласия, согласованных решений. У нас было три варианта. Первый вариант - отложить реализацию закона. Почему мы не пошли этим путем?

По той простой причине, что сделанное нами изменение называется революцией любви и солидарности. Здесь мог быть нарушен принцип солидарности, потому что те 207 тыс человек, которые по той или иной причине были в системе, мы, фактически, должны были сказать им, что вы оставайтесь в той же ситуации, мы не хотим и не можем ничем вам помочь, мы продолжаем свой путь с нашими другими 80 тыс гражданами. Таким образом был бы нарушен принцип солидарности.

Следующее, был ли вариант отмены действия закона, почему мы не пошли этим путем? Я отмечал много причин в связи с инвестиционной средой нашей экономики и так далее, но самым важным аргументом является следующее: если мы в результате обсуждений должны решить, что эта система должна быть отменена, мы можем сделать это через два месяца, и никто ничего не потеряет, но если мы отменим сейчас, а потом подумаем, правильно ли мы поступаем или нет, этот процесс больше не сможем возвратить. То есть, если мы сделаем шаг, потом подумаем, правильно ли поступили, то это может привести к бедствиям.

Очень важно, чтобы в этом вопросе мы приняли такое решение, которое принято называть “информированное решение”. То есть мы выигрываем время, чтобы на представительном уровне понять все детали, и если, например, через три месяца станет понятно, что аннулирование должно состояться, мы можем сделать это через три месяца, и никто ничего не потеряет, каждый получит свои деньги до конца, включая проценты. Третий вариант заключается в следующем: оставить все как есть, то есть ничего не менять. Это будет означать, что мы, как говорится, идем по течению и говорим, что мы не собираемся ничего менять или обсуждать.

Поэтому мы пришли к этому варианту, чтобы продемонстрировать солидарность и сбалансированный подход. Я знаю, что это решение бозлезненно для многих здесь присутствующих, мне действительно очень жаль, что мы были вынуждены принять такое решение, но это самое сбалансированное решение, с условием, что у нас есть возможность, и наша задача в ближайшие месяцы будет заключться в том, чтобы обсудить этот вопрос в спокойной атмосфере, принять решение, которое будет либо консенсусным, либо очень близким к консенсусу”,- подчеркнул премьер-министр Пашинян.