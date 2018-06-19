Газета «Коммерсант» сообщает о намерении Москва поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ

Москва хочет поставить Еревану боевые самолеты Су-30СМ. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета «Коммерсант».

Отмечается, что незадолго до смены власти в Армении Минобороны страны отложило вопрос о закупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ до 2024 года. Контракт, подразумевающий поставку армянским ВВС не менее одной эскадрильи, был подписан в 2012 году, но так и не вступил в силу из-за финансовых сложностей заказчика. По данным “Ъ”, Россия рассчитывает реализовать соглашение уже с новым руководством Армении. Премьер Никол Пашинян уже посидел в кабине Су-30СМ и назвал истребитель «одним из лучших в мире».

Разговоры о желании Армении приобрести Су-30СМ возобновились после того, как Никол Пашинян выложил в социальной сети Facebook фотографию, на которой он находится в кабине самолета, расположенного в военном аэропорту Эребуни (там находится 3624-я российская авиабаза).