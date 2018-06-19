Артур Асатрян по прозвищу «Дон Пипо» арестован на два месяца

Суд общей юрисдикции города Еревана принял решение о применении в отношении гражданина Армении и РФ Артура Ониковича Асатряна по прозвищу «Дон Пипо» меры пресечения в виде ареста на два месяца. Как сообщает Арменпресс, Артур Асатрян был подвергнут приводу и задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 2, 3 и 6 ст. 131 (Похищение трех человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 235 (Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК Армении.

Как уже сообщалось, 23-го мая 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту подготовки убийства гражданина РА и РФ Артура Ониковича Асатряна по прозвищу «Дон Пипо». Трое из четырех лиц, обвиняемых в данном преступлении, на начальном этапе предварительного следствия заявили, что 21-го мая 2017 года были похищены и три дня незаконно удерживались в различных местах города Эчмиадзина, где подвергались избиению, у них требовали признаться в том, кто заказчик убийства.

1-го июня 2017 года по факту похищения вышеуказанных лиц было возбуждено новое уголовное дело. В ходе предварительного следствия были получены некоторые данные, подтверждающие факт похищения, в том числе, в мобильном телефоне одного из похищенных была обнаружена видеозапись, из которой следует, что похитители, озвучивая угрозы, требовали у содержащихся в неволе лиц назвать имя заказчика убийства, причем вопросы озвучивались со стороны лица по имени Пипо.

Орган, осуществляющий производство, лицам, похищенным и обвиняемым в подготовке убийства, множество раз предлагал дать детальные показания об обстоятельствах похищения, об исполнителях и организаторах, однако по тем или иным причинам они воздержались от дачи показаний и участия в следственных действиях.

Несмотря на это обстоятельство, после того, как дело по эпизоду подготовки убийства с обвинительным заключением было направлено в суд, активные следственные действия по части похищения были продолжены, также были предприняты соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. В результате, 16-го июня 2018 года во время обысков в принадлежащем Артуру Асатряну особняке в Эчмиадзине было обнаружено большое количество незаконно хранившегося оружия и боеприпасов, в частности, два автомата «АК-74», заряженные 56 патронами, один пистолет «ТТ» 7.62-мм калибра, пистолет «ПМ» 9-мм калибра, заряженный 8 патронами, пистолет «АПС» 9-мм калибра, заряженный 10 патронами, два пистолета марки «Беретта» 9-мм калибра, заряженные 34 патронами, один барабанный пистолет марки «Кольт».

Артур Асатрян подвергнут приводу и задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 2, 3 и 6 ст. 131 (Похищение трех человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 2 ст. 235 (Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК РА. В рамках того же уголовного дела задержаны еще четыре лица, являющихся гражданами РФ, предположительно являющихся телохранителями Асатряна, которые по предварительному сговору с последним незаконно хранили обнаруженные оружие и боеприпасы.