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Парламент Македонии утвердил соглашение по изменению названия страны


Парламент Македонии ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония". Как передает Арменпресс, об этом сообщают во вторник европейские СМИ.

В сообщениях отмечается, что соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента - 69 человек. При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

Теперь в Македонии должен состояться референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами. Его проведение запланировано на осень.

 

 




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