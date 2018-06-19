В результате ДТП пострадали пять солдат: жизнь военнослужащих вне опасности

На поворотах Ланджаниста Араратской области 19 июня перевернулся принадлежащий министерству обороны автомобиль марки “Урал”. Пострадавшие военнослужащие перевезены в Медицинский центр города Веди. Как сообщил Арменпресс директор медицинского центра Мелкон Талоян, пяти военнослужащим оказана первая медицинская помощь.

“У одного из солдат травма позвоночника. Жизнь военнослужащих вне опасности”, - сказал он.

Мелкон Талоян отметил, что раненые военнослужащие продолжат лечение в Центральном военном госпитале “Мурацан”.