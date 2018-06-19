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Азиатские индексы - 19-06-18


ТОКИО, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.77% и составил 22278.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.55% и составил 1743.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.78% и составил 2907.82 пункта, а HANG SENG снизился на 2.78% и составил 29468.15 пункта.




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