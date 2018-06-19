Сфера высоких технологий разрушает границы невозможного и расширяет круг возможного: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает борьбу с коррупцией и развитие высоких технологий двумя важными направлениями своей деятельности. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр заявил во время своего визита в компанию “Synopsys Armenia”. Сначала Пашинян пошутил, что впервые находится в офисе с этими молодыми людьми, до этого они всегда вместе находились на одной и той же улице или на площади.

“Я думаю, что это символическое изменение в наших отношениях”, - сказал он.

Никол Пашинян отметил, что сфера высоких технологий разрушает границы невозможного и расширяет круг возможного. “У меня есть такая символическая картина в моем сознании. Если уровень благополучия кого-то, на мой взгляд, растет, то обычно это связано с двумя случаями: или этот человек участвует в коррупции, или занят в сфере высоких технологий. Вот почему две наиболее важные области моей деятельности сосредоточены на коррупции и высоких технологиях. В первом случае сомнение заключается в том, что это невозможно, ничего не изменится, нет надежды. Второй символ говорит, что нет ничего невозможного. Именно поэтому мы придаем большое значение высоким технологиям, поскольку оно расширяет границы возможного”, - сказал премьер-министр.

По его словам, возможно, сегодня существуют явления, которые кажутся невозможными для многих людей, но специалисты ИТ сделают их возможными через 5-10 лет.

Никол Пашинян поговорил об эмиграции, но не об уходе из страны, а об эмиграции из старой реальности в новую реальность. По его словам, первопроходцами этого являются специалисты сферы ИТ.

“Мы должны заменить эмиграцию – уход из Армении в другую страну, эмиграцией перехода из одной реальности в другую. Самое главное в этом смысле - образование. Образование - это не только приобретение знаний, конечно, это тоже важный компонент образования, но образование - это все: от поведения до взаимоотношений между двумя людьми”, - подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян.