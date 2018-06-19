Министр обороны и секретарь Совета безопасности обсудили вопросы развития военной авиации

В административном комплексе министерства обороны состоялась рабочая встреча министра обороны Армении Давида Тонояна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече основное внимание было уделено ситуации на границе и вопросам повестки предстоящего заседания Совета безопасности.

Тоноян и Григорян придали большое значение проектам, направленным на развитие военной авиации.