Министр обороны и секретарь Совета безопасности обсудили вопросы развития военной авиации
В административном комплексе министерства обороны состоялась рабочая встреча министра обороны Армении Давида Тонояна и секретаря Совета безопасности Армена Григоряна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече основное внимание было уделено ситуации на границе и вопросам повестки предстоящего заседания Совета безопасности.
Тоноян и Григорян придали большое значение проектам, направленным на развитие военной авиации.
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