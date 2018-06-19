Состояние миллионеров мира впервые превысило $70 трлн

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире выросло на 10,6% в 2017 году и впервые превысило $70 трлн. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в обзоре Capgemini SA.

Согласно ежегодному докладу World Wealth Report, число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) увеличились на 1,6 млн человек в прошлом году, причем три четверти новых миллионеров пришлось на Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

Количество людей, инвестируемые активы которых оцениваются как минимум в $1 млн без учета основного места проживания, в Северной Америке составляет 5,66 млн HNWI, в Европе - 4,83 млн, в АТР - 6,18 млн, на Ближнем Востоке - 660 тыс., в Латинской Америке - 600 тыс., в Африке - 170 тыс. При этом в США, Германии, Японии и Китае на конец 2017 года проживало 61,2% всех долларовых миллионеров мира.

Совокупное состояние миллионеров выросло в прошлом году во всех регионах мира, максимальный рост зафиксирован в АТР - на 14,8%, на втором месте Северная Америка - на 10,3%. Состояние азиатских богачей оценивается в целом в $21,59 трлн, североамериканских - в $19,79 трлн и европейских - в $15,85 трлн.

Почти треть состояния богатых граждан мира хранится в акциях (30,9%), чуть меньше - в денежных средствах и эквивалентах (27,2%), на недвижимость приходится 16,8%.

Отмечается, что состоятельные люди проявляют все больший интерес к криптовалютам - 29% опрошенных миллионеров охарактеризовали свой интерес как "высокий".

К 2025 году состояние миллионеров в мире может вырасти до $100 трлн, прогнозирует Capgemini. Это почти втрое превысит показатель за 2006 год.

World Wealth Report использует данные из 71 страны, на долю которых приходится 98% мирового валового национального дохода и 99% капитализации глобальных фондовых рынков.