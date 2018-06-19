Безнаказанность отныне осталась в прошлом: заявление начальника Генштаба ВС Армении

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении генерал-майор Артак Давтян выступил с заявлением в связи с последними скандальными инцидентами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в заявлении говорится:

“Безнаказанность отныне осталась в прошлом.

В новой исторической ситуации основополагающая позиция военно-политического руководства нашей страны заключается в обеспечении верховенства закона и справедливости, бескомпромиссной борьбе с коррупцией, анархией и безнаказанностью.

Скандальные события последних дней не обошли стороной и ВС. Такие раскрытия не только послужили прецедентом для повышения доверия со стороны общества, но и сигналом для проведения принципиальной и последовательной работы по исключению подобных явлений.

Заверяю, что наши Вооруженные Силы, оставаясь приверженными своей миссии, будут и далее неуклонно выполнять конституционную функцию по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ Армении и Арцаха путем оперативного реагирования и бескомпромиссной борьбы с кажущимися непреодолимыми преступлениями, ожидая действенной поддержки общества”.