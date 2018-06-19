Супруга премьер-министра встретилась с женщинами-послами и супругами аккредитованных в Армении иностранных послов

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян встретилась с женщинами-послами и супругами аккредитованных в Армении иностранных послов. Как сообщает Арменпресс, Анна Акопян выразила благодарность за принятие приглашения и отметила, что цель встречи состоит в том, чтобы познакомиться, а также представить последние события в Армении.

“Очень важно, чтобы за всем этим стоит народ, а основой дальнейшей деятельности также будет народ, и ни один другой фактор”, - сказала она.

Акопян добавила, что она открыта для обсуждения любого вопроса и реализации совместных проектов.

В качестве возможной сферы совместных мероприятий многие гости отметили развитие и продвижение прав женщин в Армении. Гости придали большое значение роли полного участия женщин в развитии страны и представили опыт своих стран в этой области.

Анна Акопян отметила, что проблемы женщин и детей станут ключевыми задачами ее дальнейшей деятельности.

Говоря о формате своей деятельности, г-жа Акопян отметила, что она уже учредила фонд «Мой шаг», и его презентация состоится в ближайшее время.

Среди женщин-послов были посол Великобритании, посол Греции, посол Болгарии, посол Ливана и специальный представитель Совета Европы. В мероприятии также приняли участие жены послов США, ОАЭ, Ирана, Швейцарии, жены представителя Арцаха в Армении, постоянного координатора ООН в Армении и руководителя делегации ЕС в Армении.