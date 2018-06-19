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Источник: лидеры ЕС обсудят на саммите 28-29 июня концепцию миграционной реформы


Главы государств и правительств ЕС обсудят концепцию реформы европейской миграционной системы на саммите Евросоюза 28-29 июня. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС во вторник европейский дипломатический источник.

"Европейские лидеры обсудят концепцию реформы миграционной системы ЕС, - отметил дипломат. - Речь, в частности, пойдет о мерах по блокированию смены страны пребывания после получения убежища".

Ранее несколько европейских источников сообщали, что лидеры 28 стран ЕС должны обсудить создание в сопредельных с ЕС государствах центров приема кандидатов на получение убежище в странах Евросоюза, чтобы затем организовать упорядоченный въезд в ЕС лиц, которым убежище будет предоставлено.

 




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