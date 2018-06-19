Турция намерена создать новые зоны безопасности на севере Сирии, где находятся курдские формирования из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС). Об этом, как сообщило Анатолийское агентство, заявил во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"При военной помощи США террористы из СНС и ДС укрепляют свои позиции в районах Кобани, Камышлы и Хасека на севере Сирии. Следующей целью Турции станет превращение этих сирийских районов в зоны безопасности", - приводит агентство слова премьера.

14 июня Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж. До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 июня провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которых стороны одобрили дорожную карту по отходу курдских формирований "Сил народной самообороны" из Манбиджа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





