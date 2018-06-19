Суд ЕС потребовал от Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тысяч

Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес лидера французской правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вернуть структуре €300 тысяч, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в обнародованном во вторник в Люксембурге решении суда.

"Суд отклонил иск госпожи Ле Пен о признании неправомерным решения Европарламента о компенсации указанной суммы", - отмечается в постановлении.

Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".

Европарламент потребовал вернуть деньги в конце 2016 года. Вскоре Ле Пен подала иск в Европейский суд юстиции, пытаясь оспорить это требование.

Марин Ле Пен отвергла обвинения в фиктивном трудоустройстве ее помощницы, заявив, что все документы, подтверждающие ее работу, были предоставлены суду. Соответствующую запись политик опубликовала во вторник на своей странице вTwitter.





