Меркель предупредила о росте расходов в случае бездействия в вопросах защиты климата

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о последствиях бездействия в вопросах борьбы с изменением климата и призвала активизировать усилия в этой области, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Экономические расходы [в результате] бездействия едва ли можно оценить, но они будут огромными", - сказала глава правительства, выступая во вторник в Берлине на 9-й международной конференции "Петерсбергский климатический диалог". Ее участники обсуждают, в том числе, вопросы реализации Парижского соглашения по климату. Меркель подчеркнула, что мировое сообщество только сообща может решать глобальные проблемы.

"Мы в Германии должны признать, что нам следует быть еще лучше", - добавила канцлер, имея в виду то, что ФРГ не сможет достигнуть поставленных до 2020 года целей в области борьбы с глобальным потеплением.