Правительственные силы Йемена отбили у мятежников аэропорт Ходейда

Вооруженные силы Йемена совместно с силами коалиции во главе с Саудовской Аравии завершили операцию по освобождению аэропорта йеменского города Ходейда от боевиков-хуситов, передает во вторник государственное агентство ОАЭ (WAM).

"Благодаря участию и поддержке со стороны коалиции вооруженные силы Йемена отбили аэропорт Ходейда (у мятежников)", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе вооруженные силы Йемена при поддержке просаудовской коалиции начали операцию по освобождению йеменского аэропорта Ходейда от боевиков-хуситов. Войскам поначалу удалось оттеснить хуситов с территории объекта, однако те провели успешную контратаку. Впоследствии военные заняли позиции к югу и востоку от аэропорта, передает Арменпресс.

Ходейда - крупный портовый город, расположенный на берегу Красного моря.