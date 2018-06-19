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В горах Армении началась подготовка танкистов ЮВО


В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к подготовке военнослужащих танковых подразделений по новой методике обучения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на полигоне «Алагяз» танкисты осваивают навыки выбора огневых позиций и оборудования опорных пунктов.

На высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря военнослужащие проводят стрельбы штатными снарядами, поражая цели с ходу.

В ходе проведения огневых и тактико-специальных занятий танковые подразделения выполняют задачи во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и разведывательными подразделениями в системе разведывательно - огневых контуров с ведением стрельбы штатными выстрелами с закрытых огневых позиций.

К практическим занятиям с танковыми подразделениями в полевых высокогорных условиях в Закавказье привлечено более 100  военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

 




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