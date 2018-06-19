Генеральный прокурор Армении обещает представить сведения о деле 1-го марта

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обещает представить новые сведения о деле 1-го марта, в той мере, в какой это не помешает следствию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Артур Давтян.

«Наши ожидания и надежды в связи с этим делом очень велики, и мы будем периодически оповещать общественность о расследовании, в той мере, в какой это не помешает следствию»,- сказал Артур Давтян, отметив, что на данный момент не считает нужным представлять какие-либо детали об этом деле.

По вопросу о возможном допросе по этому делу второго президента Армении Роберта Кочаряна он сказал, что если будут основания для допроса кого-либо, то любой будет вызван на допрос – на этих основаниях.

Он также уверил, что к любому лицу будут применены меры принуждения – в случае наличия оснований.