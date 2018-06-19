Для получения въездной визы в Арцах иностранцы обратились в МИД в свадебных нарядах

Приехавшая из-за рубежа чета новобрачных получила въездную визу в Арцахе, где они обратились в МИД Арцаха в свадебных нарядах. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Twitter сообщает МИД Арцаха.

В сообщении сказано, что это единичный случай в их практике. Новобрачные же прибыли сюда, чтобы провести в Арцахе медовый месяц. Деталей об их национальности и именах не сообщается.