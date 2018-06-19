Турция купит у России зенитные ракетные системы С-400

Турция покупает у России зенитные ракетные системы С-400, этот вопрос закрыт. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт", - сказал он. Чавушоглу подчеркнул, что республика не намерена "отказываться от этой сделки, несмотря на решение Сената Конгресса США" о лишении министра обороны США возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 14 июня также назвал требование США отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 шантажом. По словам главы минобороны, Турция "выполняет все свои обязательства" и ожидает от США "своевременных поставок истребителей F-35".