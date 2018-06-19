В Армении началась подготовка расчетов БЛА ЮВО

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к обучению в высокогорных условиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, перед началом практических занятий военнослужащие выучили тактико-технические характеристики современных беспилотных самолетов, порядок эксплуатации и требования безопасности при обращении с современной военной техникой, после чего сдали зачеты на допуск к полетам.

Практические занятия начались с боевого слаживания расчетов БЛА. В течение месяца военнослужащие на полигоне «Камхуд» освоят навыки ориентирования в горной местности, пусков БЛА с использованием катапульты и посадку самолетов на неподготовленные высокогорные площадки.

«Сложность пилотирования требует от расчетов БЛА точного определения метеоусловий в районе полета, ветра при заходе на площадку приземления, строгого выдерживания глиссады при заходе на посадку», - отметил начальник службы БЛА соединения капитан Роман Пасечник.

К практическим занятиям с расчетами БЛА в Закавказье привлечено более 50 военнослужащих и около 20 единиц военной техники, в том числе современные комплексы беспилотной авиации.