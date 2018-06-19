СМИ: число жертв землетрясения в Японии выросло до пяти

Количество жертв землетрясения в японской префектуре Осака увеличилось до пяти. Такие данные приводит во вторник агентство Kyodo, передает Арменпресс.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 360 пострадавших.

В понедельник на юго-западе японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его очаг находился на севере префектуры Осака на глубине 13 км. По данным метеорологического управления, за сутки в Осаке произошло около 26 повторных толчков различной магнитуды. Специалисты предупреждают, что сейсмическая активность в этом регионе страны может продолжаться в течение недели.





