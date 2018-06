В Австралии умер самый старый орангутан на планете

Самый старый орангутан на планете умер в зоопарке города Перт на юге Австралии в возрасте 62 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте зоопарка.

Самку суматранского орангутана по кличке Пуан усыпили после осмотра ветеринаров из-за связанных со старением заболеваний, негативно влиявших на качество ее жизни, говорится в сообщении.

"Всегда сложно принимать такое решение для любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для пожилой дамы", — заявила заведующая отделом приматов Холли Томпсон.

В зоопарке отметили, что благодаря отличной медицинской помощи Пуан смогла дожить до 62 лет, что превышает обычную продолжительность жизни ее вида на воле. В дикой среде орангутаны редко пересекают порог в 50 лет, даже если не подвергаются угрозам.

В 2016 году Пуан занесли в книгу рекордов Гиннесса как самого старого суматранского орангутана в мире.

Долгожительница стала матерью большого потомства: она родила 11 детей. Сейчас 54 ее потомка проживают в США, Европе, Океании и джунглях Суматры. Двоих дочерей и четырех правнуков Пуан пережила. Ее правнук Ньяру — последний на сегодняшний день орангутан, выпущенный на волю.

Yesterday the Zoo family farewelled Puan, the oldest orangutan in the world, due to age related complications.

Rest in peace Puan, may you climb happily in the jungles of the sky. https://t.co/C4vQwSA8Al

Music by https://t.co/9EoIadZyGb pic.twitter.com/y0c9GTqb1I