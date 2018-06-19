В Австралии умер самый старый орангутан на планете
Самый старый орангутан на планете умер в зоопарке города Перт на юге Австралии в возрасте 62 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте зоопарка.
Самку суматранского орангутана по кличке Пуан усыпили после осмотра ветеринаров из-за связанных со старением заболеваний, негативно влиявших на качество ее жизни, говорится в сообщении.
"Всегда сложно принимать такое решение для любого животного, но это было правильное решение и достойный конец для пожилой дамы", — заявила заведующая отделом приматов Холли Томпсон.
В зоопарке отметили, что благодаря отличной медицинской помощи Пуан смогла дожить до 62 лет, что превышает обычную продолжительность жизни ее вида на воле. В дикой среде орангутаны редко пересекают порог в 50 лет, даже если не подвергаются угрозам.
В 2016 году Пуан занесли в книгу рекордов Гиннесса как самого старого суматранского орангутана в мире.
Долгожительница стала матерью большого потомства: она родила 11 детей. Сейчас 54 ее потомка проживают в США, Европе, Океании и джунглях Суматры. Двоих дочерей и четырех правнуков Пуан пережила. Ее правнук Ньяру — последний на сегодняшний день орангутан, выпущенный на волю.
Yesterday the Zoo family farewelled Puan, the oldest orangutan in the world, due to age related complications.— Perth Zoo (@PerthZoo) 19 июня 2018 г.
Rest in peace Puan, may you climb happily in the jungles of the sky. https://t.co/C4vQwSA8Al
Music by https://t.co/9EoIadZyGb pic.twitter.com/y0c9GTqb1I