МИД Ирана: на Ближнем Востоке размещено 80 ядерных зарядов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что на Ближнем Востоке находится около 80 ядерных зарядов, но ни один из них не принадлежит Ирану. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщает агентство Mehr.

"На Ближнем Востоке размещены как минимум 80 ядерных боеголовок. Ни одна из них не находится в Иране", - заявил Зариф. Министр добавил, что эти ядерные заряды принадлежат "подстрекателям войны, которые громко кричат о якобы имеющихся иранских амбициях" в области военной ядерной программы. "Пришло время начать разговор о подлинных региональных и нерегиональных угрозах", - заключил он.

На своей странице в Twitter Зариф разместил таблицу с количеством ядерных зарядов, имеющихся у различных стран по состоянию на январь 2018 года, со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. В этом списке упомянут Израиль с 80 единицами ядерного оружия. При этом официально Израиль не подтверждает и не опровергает наличие у него боеголовок.





