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Песни и пляски: как бразильских болельщиков встретили в Ростове-на-Дону


Иностранные гости приняли участие в музыкальной программе, народных забавах. Также болельщики попробовали традиционные донские блюда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

 




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