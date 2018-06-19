Песни и пляски: как бразильских болельщиков встретили в Ростове-на-Дону
Иностранные гости приняли участие в музыкальной программе, народных забавах. Также болельщики попробовали традиционные донские блюда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
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