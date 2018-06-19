Полиция обнаружила в машинах Ованеса Овсепяна и его охраны автомат и пистолет, проблесковые маячки, радиосвязь

ГУБОП полиции Армении получило сведения о том, что бывший высокопоставленный чиновник Ованес Овсепян разъезжает с охраной, а в его машинах имеются оружие и боеприпасы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. В районе 23:40 ночи 18-го июня полиция Армении провела спецоперацию на перекрестке улиц Киевян и Орбели.

В машинах Ованеса Овсепяна и его охраны полиция обнаружила автомат и пистолет, законность оружия проверяется; кроме того, в машинах были установлены специальные звуковые сигналы, проблесковые маячки, радиосвязь. Были составлены протоколы о нарушениях. Обстоятельства выясняются.

Хотя и полиция не сообщает, о каком Ованесе Овсепяне идет речь, однако в качестве бывшего высокопоставленного чиновника вырисовывается Ованес Овсепян, который в 2008-2016 годах являлся начальником службы президенсткого контроля.