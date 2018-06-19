Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июнь

ВС Азербайджана сбили БПЛА АО Арцаха, осуществляющий приграничное наблюдение


Сегодня, 19 июня, около 11:20, ВС Азербайджана сбили беспилотный летательный аппарат Армии обороны Республики Арцах, осуществлявший приграничное наблюдение на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Минобороны Арцаха.

«Несмотря на то обстоятельство, что азербайджанская сторона пытается подобными шагами препятствовать имеющим важное оборонительное значение полетам армянских беспилотников, тем не менее, командование ВС Арцаха настроено решительно и впредь продолжать нормальный процесс воздушного мониторинга и одновременно, как до сих пор, так и в дальнейшем ответными карательными действиями сдерживать активность противника – в воздухе и на суше», – говорится в сообщении.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации