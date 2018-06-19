Черноморские курорты Грузии подорожают

В июле-августе цены на черноморских курортах Грузии повысятся как в гостиницах и домах семейного типа, так и ресторанах и кафе-барах, как передает Арменпресс, об этом пишет газета "Резонанси".

Черноморские курорты уже принимают первых отдыхающих. Как и в прошлых годах, здесь, в основном, лидируют туристы из России, Украины и Беларуси. Граждан Грузии на курортах Аджарии пока мало.

На данном этапе, цена за жилье в Батуми составляет от 600 до 800 лари за неделю. В Кобулети одну комнату можно арендовать от 30 до 70 лари, а в Уреки — от 15 до 40 лари за сутки.

Что касается гостиниц семейного типа, то там цены выше и достигают 120-150 лари за сутки.

"Видимо, кризис отразился и на туристах. Большая их часть отнюдь не относится к сегменту с высоким доходом. Нам приходится идти на уступки в вопросе цены. Мы постарались хотя бы на первом этапе не поднять цены", — сказал владелец одной из гостиниц Тамаз Джинчарадзе.