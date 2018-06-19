В Китае показали крайне редких новорожденных панд
Большие панды, являющиеся символом Всемирного фонда дикой природы, родились в центре по развитию панд в Чэнду, как передает Арменпресс, об этом сообщает New China TV.
Детеныши самки Аили — третья пара панд, родившихся в центре в этом году. Как и предыдущее пополнение, они сначала будут находиться под присмотром врачей, а затем, когда окрепнут, смогут остаться с мамой.
Большая панда – уязвимый вид, до 2016 считающийся исчезающим. Ученые считают, что в дикой природе обитают около двух тысяч особой.
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