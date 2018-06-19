Китай примет меры в случае введения новых американских пошлин

Китай примет жесткие ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары, как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении сообщил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", — говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства Китая.