Около 85% огнестрельного оружия в мире оказалось у гражданских лиц

Подавляющее большинство огнестрельного оружия во всем мире - около 85% или 875 млн единиц - находится в руках гражданских лиц, следует из исследования Small Arms Surwey за 2017 год, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В распоряжении Вооруженных сил разных стран в общей сложности находится примерно 133 млн единиц огнестрельного оружия (или 13%), в то время как на силовые структуры приходятся 23 млн единиц (или 2%).

Самая высокая доля гражданских лиц, владеющих огнестрельным оружием, - в США. Здесь на 100 жителей в среднем приходятся 120,5 единицы оружия. В общей сложности в руках гражданского населения в Штатах находятся 393 млн единиц оружия - это почти половина всего оружия в руках гражданских.

Следом за США по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения идут Йемен, Черногория, Сербия и Канада.