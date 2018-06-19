CNBC: Маск заявил, что один из сотрудников Tesla занимался саботажем

Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил подчиненным, что один из сотрудников компании занимался саботажем, а также незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила телекомпания CNBC.

В ее распоряжении оказался текст электронного письма, которое Маск разослал сотрудникам Tesla. В нем он утверждает, что один из работников занимался "масштабным саботажем" на производстве. По словам главы компании, этот неназванный сотрудник без разрешения вносил некие изменения в компьютерный код операционной системы, установленной на сборочных машинах, а также передавал конфиденциальную информацию Tesla третьей стороне.

Как отметил Маск, указанного сотрудника допросили. В настоящий момент Tesla проводит расследование и пытается выяснить, были ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с какой-либо компанией-конкурентом.