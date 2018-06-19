Путин: форум научной и творческой интеллигенции СНГ послужит продвижению интеграции

Инициативы XIII Форума научной и творческой интеллигенции государств - участников СНГ, который во вторник открылся в Астане, послужат продвижению интеграционных процессов в странах Содружества, говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам мероприятия. Его зачитал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На протяжении многих лет форум является важнейшим мероприятием гуманитарной тематики, проводимым в рамках Содружества независимых государств. Предоставляя широкие возможности для неформального, заинтересованного общения между представителями науки, культуры, искусства и образования, журналистами и публицистами, он в полной мере доказал свою востребованность и эффективность", - говорится в приветствии президента.

Глава государства также отметил, что ключевая тема нынешнего форума - "Диалог в СНГ - перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке" - представляется весьма актуальной.

"Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с развитием общественных, молодежных, экспертных контактов, согласовать ряд масштабных совместных программ и проектов, многие из которых будут реализованы уже в ходе проводимого в настоящее время в Содружестве Года культуры. Уверен, что ваши предложения и инициативы послужат дальнейшему продвижению интеграционных процессов на пространстве СНГ, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - говорится в приветствии президента.

Форум, который проходит 19-20 июня в Астане, собрал более 200 делегатов из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины и Узбекистана. В ходе мероприятия состоится торжественная церемония награждения лауреатов главной Межгосударственной премии СНГ - "Звезды Содружества", которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Форум завершится принятием резолюции, в которой участники подведут итоги совместной работы и сформулируют задачи на ближайшую перспективу.









