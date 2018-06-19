Белый дом подтвердил, что совместные учения США и Южной Кореи будут приостановлены

Вашингтон и Сеул не будут проводить совместные военные учения в Республике Корея, пока КНДР добросовестно участвует в переговорах о свертывании ее ядерных программ. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ее попросили прокомментировать приведенное информационным агентством Yonhap заявление министерства обороны Республики Корея о том, что Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

" Пока Северная Корея продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи [совместные учения] будут находиться на паузе", - сказала Сандерс.